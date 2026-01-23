RTX 5090搭載モデルも対象、パソコンショップSEVENの24時間限定ゲーミングPCセール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」が24時間限定セールを開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大133,000円オフで提供される。セールは0:00から23:59まで限定された時間内に実施される。

今回のセールの目玉商品には、「ZEFT R60AE」が含まれる。このモデルは、AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサにGeForce RTX 5090グラフィックボード、そして64GB DDR5メモリを搭載している。ストレージは2000GB SSDを採用し、動作のスムーズさを保証する。通常価格1,349,800円のところ、セール価格は1,216,800円（税抜）と133,000円オフで提供される。

他にも「ZEFT Z59F」がセールに登場する。こちらはIntelのCore Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、通常価格599,800円が547,800円にダウンする。セール期間中は送料無料が適用される。

さらに、「SR-ar9-9360D/S9」も特価で提供される。このモデルにはAMD Ryzen 9 9950Xプロセッサが搭載され、魅力的な価格での提供だ。こちらの製品は通常249,800円が226,800円（税抜）となる。

全10商品がセール対象となり、詳しい内容はセール特設ページで確認できる。