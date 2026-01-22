最大15万円引き！ RTX 5090搭載ゲーミングPCが安い、1月26日限定セール

セブンアールジャパンは、1月26日に『2026/1/26 24時間限定セール』を開催する。同社が運営するパソコンショップSEVENでは、この日限りで最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大150,000円オフとなる特別なセールが実施される。

セールの目玉商品として、3つの高スペックモデルが挙げられる。まずは、「ZEFT Z55BT」、通常価格1,349,800円のところ、150,000円オフの1,199,800円（税抜）で提供される。Windows 11 Pro、intel Core i7-14700F、GeForce RTX 5090、32GBメモリと大容量ストレージを搭載した、ゲーマーにはたまらない一台だ。

次に、「ZEFT R60HV」は、通常629,800円が60,000円引きの569,800円（税抜）で提供。このモデルは、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、メモリは64GB。特に高性能を求めるユーザーに最適な選択肢となっている。

最後に紹介する「ZEFT Z59M」は、普段397,800円のところ29,000円オフの368,800円（税抜）で購入可能である。intel Core Ultra9-285K、GeForce RTX 5060を備えたこのモデルは、コストパフォーマンスに優れた商品だ。

これらのモデルは全て送料無料で提供され、各商品の詳細はそれぞれのリンクを確認すればいい。その他にも全10商品がセール対象である。

詳しい内容は、1月26日午前0時から午後11時59分までの24時間限定で開設されるセール特設ページにて確認が可能だ。このチャンスを逃さず、最新のテクノロジーを手に入れてがっつりゲームを楽しんでほしい。