最大37時間再生　ソニーのイヤーカフ型イヤホン「LinkBuds Clip」予約開始

　ソフマップ・ドットコムは、1月22日よりSONYのイヤーカフ型イヤホン「LinkBuds Clip」の予約受付を開始した。発売日は2月6日で、価格は29,700円となる。

　LinkBuds Clipの最大の特徴は、耳をふさがないイヤーカフ型デザインだ。このデザインにより、音漏れを抑えながら周囲の音が聞き取りやすく、快適な装着感を提供するという。ユーザーの好みに合わせて選べる3つのリスニングモードも搭載しており、通勤や在宅勤務中の音楽鑑賞に最適だ。

　さらなる特徴として、多彩な耳形状データをもとに最適化された設計が挙げられる。専用のフィッティングクッションが付属しており、さまざまな耳にフィットするという。バッテリー寿命も優秀で、本体で最大約9時間、ケースを併用すれば合計最大約37時間使用できる。

　カラーはブラック、グリーン、グレージュ、ラベンダーの4色展開となり、個性的なスタイルを演出できる。また、LinkBuds Clip用のケースカバーも5色展開され、さらなるカスタマイズが可能だ。興味のある人は、公式通販サイト「ソフマップ」で予約をしてみてはいかがだろう。

