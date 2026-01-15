ソニー「INZONE」が期間限定セール　最新ゲーミングヘッドセット＆有機ELモニターがお得に

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ソフマップでは、1月15日から1月28日までの期間限定で、SONYのゲーミングブランド「INZONE」の製品が特別価格で購入できるセールを開催する。今回のセールでは、プロeスポーツチーム「Fnatic」と共同開発した『INZONE』シリーズが、ゲームプレイヤーの没入感をさらに高める音響と映像技術で注目を集める。最新の技術を詰め込んだこれらの製品をお得に手に入れる絶好のチャンスだ。

　INZONEシリーズの中でも特に注目すべきは、SONY独自の8.4mmドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を搭載したゲーミングヘッドセット『WF-G700NWZ』だ。この製品は、立体感のある音響でゲームの世界観に引き込む。また、応答速度0.03msとリフレッシュレート480Hzの表示を可能としたハイエンドゲーミングモニター『INZONE M10S』は、有機ELパネルを採用し、臨場感あふれる映像を実現している。これらの商品は、ゲームにおけるパフォーマンスを最大限に引き出すために必要不可欠なデバイスとなるだろう。

　ソフマップの期間限定セールでは、各商品の詳細情報や購入方法について、ソフマップ公式通販サイトで確認することができる。

■関連サイト

ソフマップ トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月