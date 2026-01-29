ロジクール「G PRO X2 SUPERSTRIKE」予約開始｜8kHz対応HERO 2×61gの次世代ゲーミングマウス

ソフマップでは、1月29日よりロジクールの新型ゲーミングマウス「G PRO X2 SUPERSTRIKE」の予約受付を開始する。発売予定日は2月19日だ。

「ロジクール G PRO X2 SUPERSTRIKE」は、世界初をうたうハプティック誘導トリガーシステム（HITS）を搭載した次世代のゲーミングマウスだ。左右のクリックボタンには新機構が採用され、押下量を即座に検知することで、クリック入力を従来よりも最大30ミリ秒高速化するという。このことにより、eSportsのシーンでも優位性を発揮する高いレスポンス性能を実現している。

加えて、アクチュエーションポイントは10段階、ラピッドトリガーは5段階で調整可能であり、プレイヤーのスタイルに合わせた細やかなカスタマイズに対応できる。これにより、自分だけの操作性を追求することが可能だ。また、センサーには最大8kHz対応の「HERO 2センサー」を採用し、ロジクールの独自技術である「LIGHTSPEED」との組み合わせにより、低遅延かつ高精度な操作性を実現した。

本体重量は61gと軽量であるため、FPSやTPSのように高速な操作を求められるゲームに最適なモデルとなっている。製品の特異性と性能から、ゲーマーたちの注目を集めることは間違いないだろう。