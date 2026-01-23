Core i5・メモリ16GB・SSD 512GBで9万円台！ 高コスパな15.6型ノートが期間限定特価

ソフマップは1月23日より、Dell製ノートパソコン「Dell 15」（型番：ND65GNYHBS）を特別価格で販売開始した。このセールは2月1日までの期間限定で実施され、価格は99,800円。さらに購入時にはポイント10％還元が適用されるという。

このDellの新型ノートPCは、15.6インチのフルHDディスプレイを搭載している。搭載された第13世代Intel Core i5-1334Uプロセッサにより、日常的なインターネット閲覧やOfficeでの作業、動画視聴といったタスクをスムーズにこなすことができる。メモリは16GB、ストレージは512GB SSDを備えているため、複数のアプリケーションを同時に使用する場合でも安定したパフォーマンスを発揮するという。

さらに、Microsoft Office Home & Business 2024が付属しているため、すぐにビジネスや学習に活用可能だ。これにより、PC購入後すぐに仕事や勉強を始めることができる。性能と価格のバランスに優れたこのノートPCを、お得に手に入れるチャンスだ。詳細はソフマップの公式通販サイトで確認できる。