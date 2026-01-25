RTX 5080／5070 Ti搭載BTOが大幅値引き、パソコンショップSEVENが1日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月25日に『2026/1/25 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大86,000円オフで提供される特別な機会だ。

セールの中心となる注目商品は「ZEFT Z57V」だ。これは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、最新のintel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを装備している。メモリは64GB DDR5（32GB x2）、ストレージは2000GB SSDという大容量が魅力だ。提供価格は通常825,800円（税抜）から86,000円オフの739,800円（税抜）。送料無料という嬉しい特典もある。

他にも、よりリーズナブルな「ZEFT Z55EKB」がある。こちらはintel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを備え、価格は通常549,800円（税抜）より54,000円オフの495,800円（税抜）。「ZEFT R60TK」も見逃せない。このモデルはAMD Ryzen 7 9700XプロセッサとGeForce RTX 5080を搭載しており、573,800円（税抜）で購入可能だ。

その他、全10種類の商品がセール対象であり、詳しい情報はセール専用ページをチェックするのが良い。この24時間限定のセールは、最新技術を搭載した高性能なパソコンを手に入れる絶好のチャンスである。