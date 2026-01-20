最新ゲーミングPCが最大10万円引き　パソコンショップSEVEN、1月24日の24時間限定セール

セブンアールジャパンは、1月24日に『2026/1/24 24時間限定セール』を開催する。このスペシャルセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大10万円引きで提供されるという。このセールは1月24日の0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

セール商品で特に注目されるのは「ZEFT R61AM」だ。この製品は、プロセッサにAMD Ryzen 9 9950X3Dを搭載し、グラフィックボードにはRadeon RX 9070XTを採用している。また、メモリ128GB DDR5と大容量の2000GB SSDおよび2TB HDDを備えた構成である。通常価格が899,800円（税抜）のところ、セール特価で799,800円（税抜）となり、10万円の値引きが適用される。購入は送料無料で行うことができる。

他にも「ZEFT R60GM」や「SR-ar5-5580H/S9」といったモデルがセール対象となっており、これらも大幅な割引が行われる。詳細なスペックや価格は、それぞれの製品ページで確認可能だ。全10商品がセール対象となり、特設ページからまとめてアクセスすることができる。買い替えを検討しているユーザーにとって、この期間限定のセールは非常に魅力的な機会になるだろう。