AMD Ryzen 9 9950X×Radeon RX 9070XT搭載PCが5万1000円オフ、1月23日限定セール

セブンアールジャパンは1月23日に、最新のBTOパソコンを提供するパソコンショップSEVENにて24時間限定セールを実施する。主役となるのは、新たなゲーミングPCやデスクトップPCで、最大51,000円の値引きが期待できる。

セールで注目の製品は、「ZEFT R60SB」である。このモデルは、OSにMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を採用し、AMD Ryzen 9 9950Xプロセッサ、Radeon RX 9070XTグラフィックボード、32GB DDR5メモリを搭載している。さらに2000GB SSDを備え、価格は通常の519,800円（税抜）から51,000円オフの468,800円（税抜）で提供される。

また、intelのプロセッサを搭載した「ZEFT Z56V」が用意されている。intel Core i7-14700Fプロセッサ、GeForce RTX 5060 Tiグラフィックボード、チップセットにintel B760を採用し、特価318,800円（税抜）で提供され、21,000円の割引が受けられる。

その他にも「ZEFT R60FQ」など、高性能なモデルが揃っている。この機会に最先端のデバイスを手に入れてみてはいかがだろうか。製品詳細は、セール特設ページを参照して購入可能だ。