Core Ultra 9＋RTX 5070 Ti搭載PCが7万円超オフ、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月22日に『2026/1/22 24時間限定セール』を開催する。顧客は最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大77,000円の割引価格で手に入れることができる。

セール期間は1月22日0:00から23:59までの24時間限定で行われ、ショップの人気製品が大幅割引となる。例えば、「ZEFT Z57W」は高性能なPCで、その特徴はインテル Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボード、64GB DDR5メモリを搭載していることだ。このデュアルストレージシステムを持つPCは通常価格766,800円が、セール中は689,800円（税抜）で提供される。

また、「ZEFT Z55IG」と「SR-ar5-5660H/S9」も注目の製品で、それぞれがインテル Core Ultra7プロセッサとAMD Ryzen 5プロセッサを搭載している。特に「SR-ar5-5660H/S9」は、価格も手頃で、通常197,800円が特価189,800円（税抜）となる。これらの製品には送料無料の特典もついており、購入者にとって大きなメリットとなる。

合わせて、全10商品がセール対象で、様々なニーズに応えられるラインナップを用意している。このセールは技術好きなユーザーやゲーマーにとって絶好の機会であり、販売ページにアクセスして詳細を確認できる。