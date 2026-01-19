RTX 5070 Ti搭載モデルも対象、パソコンショップSEVENの24時間限定PCセール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、1月21日に「2026/1/21 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、パソコンショップSEVENを通じて、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大69,000円オフで提供されるという。

セール期間中、セブンアールジャパンでは様々なPCが特別価格で販売される。主な商品としては、「ZEFT R60RL」はAMD Ryzen 9 9900Xを搭載し、GeForce RTX 5070 Tiの強力なグラフィックスボードが特徴である。通常価格618,800円のところ、69,000円オフとなる特価549,800円（税抜）で購入可能だ。

さらに、「SR-ar7-7770U/S9ND」は、AMD Ryzen 7 7700プロセッサと32GB DDR5メモリを装備しており、通常価格226,800円から3,000円オフの特価223,800円（税抜）となる。また、「ZEFT R66A」はAMD Ryzen 5 8500GプロセッサとGeForce RTX 5060 Tiグラフィックスボードを備え、通常価格309,800円から21,000円オフの特価288,800円（税抜）での販売となる。全商品送料無料で提供される。

セール期間は1月21日の0時から23時59分までのわずか24時間であり、オンライン店舗であるパソコンショップSEVENの特設ページにて全商品を確認できる。この機会に最新のPCをお得に入手するチャンスをお見逃しなく。