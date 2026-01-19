AMD Ryzen 9 9950X3D×RTX 5070 Ti搭載PCが6万5000円オフ、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月19日に24時間限定セールを実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大65,000円の割引価格で提供される。

今回のセールでは、特に注目されるのが「ZEFT R61AEB」だ。この製品は、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサーとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、最新の高性能を誇る。また、メモリ32GB、2000GB SSDといった充実のスペックを備えており、フルデジタルのゲーミング環境を提供する。特別価格は579,800円（税抜）となる。

他にも「ZEFT R60HW」は、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を備えたモデルで、通常価格399,800円から20,000円割引の379,800円（税抜）で提供される。「ZEFT R60FN」は、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9060XTを組み合わせたスタイリッシュなモデルで、21,000円オフの318,800円（税抜）だ。いずれの製品も送料無料で、提供される。

セールは1月19日0:00から23:59までの限られた時間で行われ、他にも全10商品が対象となっている。この機会に自分にぴったりの高性能PCを手に入れてみてはどうだろうか。詳細は以下のセール特設ページをご覧ください。