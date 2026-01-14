高性能ゲーミングPCが一斉値下げ　パソコンショップSEVENの24時間限定セールをチェック

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月18日に『2026/1/18 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大75,000円オフとなる。

セールの目玉商品としては、高いスペックを誇る「ZEFT Z59A」が挙げられる。Microsoft Windows 11 Homeを搭載し、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを備えている。同モデルは通常674,800円だが、今回のセールで75,000円値引きされ、599,800円（税抜）で提供される。この他にも、ユーザーニーズに応える幅広いラインアップが用意されている。

中でも「ZEFT R60CS」は、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GB DDR5のメモリを備える高性能モデルだ。こちらは通常567,800円から68,000円オフの499,800円（税抜）で販売される。また、コストパフォーマンスに優れた「ZEFT R60HU」は、通常379,800円から30,000円オフの349,800円（税抜）で購入可能だ。

これらの商品はすべて送料無料で提供される。なお、セールは1月18日0:00から23:59までの24時間限定となっており、パソコンショップSEVENの特設ページから購入が可能だ。この機会に最新スペックを備えたゲーミングPCやデスクトップPCを手に入れてみてはいかがだろうか。