最大11.9万円引き！ パソコンショップSEVENが1月16日に24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENでは、1月16日に『2026/1/16 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大119,000円オフという大幅な割引が提供される。

セールの目玉商品には、高性能なゲーミングPC「ZEFT Z55XJ」が含まれている。こちらはエンジニアやプロゲーマーまでをも魅了する一品だ。OSにはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、インテルの最新プロセッサ「intel Core Ultra7-265F」を採用。16GBのGeForce RTX 5060 Tiも組み合わせ、重たいゲームでも滑らかに動作するという。メモリは192GBの大容量で、より多くの作業を同時にこなせる点が魅力だ。通常価格は1,148,800円だが、セール期間中は119,000円オフの1,029,800円（税抜）で購入できる。

さらに、「ZEFT Z55XC」や「ZEFT R61BF」もセール対象となっており、それぞれ41,000円、66,000円の割引が適用される。各モデルともに送料無料で、セールは1月16日0:00から23:59まで、24時間の限定開催だ。セール特設ページでは、詳細や他の対象商品も確認できる。

全10商品が今回のセール対象となっているため、ぜひこのチャンスを逃さずに、理想のPCをゲットしてほしい。