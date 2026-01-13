Core i7-14700F＋RTX 5080構成が割引対象、パソコンショップSEVENの本気セールが1日限定で開催

パソコンショップSEVENを展開するセブンアールジャパンが、1月15日に「24時間限定セール」を実施する。このセールでは最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大75,000円オフになる特典を用意している。

今回のセールでは特に注目すべき商品として「ZEFT Z55XR」がある。このモデルは強力な性能を持つintel Core i7-14700Fプロセッサを搭載し、ハイエンドのGeForce RTX 5080グラフィックボードを組み合わせている。大容量の64GB DDR5メモリと広々とした2000GB SSDのストレージも備えており、価格は通常714,800円から75,000円オフの639,800円（税抜）で提供される。送料無料なのも魅力だ。

さらに、新しいプロセッサ「intel Core Ultra7-265F」を搭載した「ZEFT Z57A」という選択肢も用意されている。こちらはGeForce RTX 5060 Ti 16GBを、32GB DDR5メモリと共に組み込み、ユーザーに十分なパフォーマンスを提供する。通常価格399,800円が24,000円オフの375,800円（税抜）となり、こちらも送料無料だ。

これらを含む、全10商品がセール対象となり、セール特設ページで購入手続きを進められる。セールは1月15日の0:00から23:59まで。