最新Core Ultra 9＋RTX 5080構成も対象　パソコンショップSEVENのBTO PCセールが本日限り

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」は、1月14日に「2026/1/14 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大75,000円オフになるこのセールは、1月14日0時から23時59分までの1日限定となる。

セールの注目商品として、強力な性能を誇るゲーミングPC「ZEFT Z55BP」が挙げられる。このモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはintelのCore Ultra9-285K、グラフィックスはGeForce RTX 5080、メモリが32GB DDR5と充実している。通常価格724,800円（税抜）から75,000円引きとなる649,800円（税抜）で提供される。

他にも、「ZEFT Z56BR」や「ZEFT Z55IM」など、性能と価値の両立を目指したモデルが数多くラインナップされている。「ZEFT Z56BR」は、高性能ながら通常価格429,800円（税抜）より40,000円オフで389,800円（税抜）となり、「ZEFT Z55IM」は267,800円（税抜）が18,000円オフの249,800円（税抜）で手に入る。いずれのモデルも送料無料で提供される。

詳細や他のモデルに関する情報は、セール特設ページで確認可能だ。24時間限定のこのセールを活用して、自分に最適なPCを手に入れてみてはいかがだろうか。