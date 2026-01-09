AMD Ryzen 9×RTX 5080搭載PCが8万円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セールを見逃すな

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月13日に24時間限定の大規模セールを開催する。セール期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフの特価で販売される予定だ。

セール商品としては、ハイエンドモデルの「ZEFT R61AHA」が注目される。このモデルは、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサやGeForce RTX 5080のグラフィックボードを搭載し、64GBのDDR5メモリと大容量のストレージを備えている。通常価格は769,800円（税抜）のところ、80,000円引きの689,800円（税抜）で提供される。

一方で、ミッドレンジモデルの「ZEFT Z58X」と「ZEFT Z56G」も特別価格で購入可能だ。これらは、ともにintel Core Ultra7-265シリーズのプロセッサとGeForce RTX 5070を搭載し、32GBのDDR5メモリを備えている。価格設定は「ZEFT Z58X」が通常399,800円（税抜）から24,000円引きの375,800円（税抜）、「ZEFT Z56G」が399,800円（税抜）から20,000円引きの379,800円（税抜）となっている。

詳しい情報や他の商品については、セール特設ページで確認できる。すべての商品は送料無料となっており、高性能なPCを手に入れる絶好の機会だ。この機会をお見逃しなく。