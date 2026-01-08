最大8万3000円オフ！ パソコンショップSEVENの1月12日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月12日に『2026/1/12 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大83,000円オフで購入可能になる。

「ZEFT Z54QS」は、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはintel Core Ultra9-285Kを採用したハイエンドゲーミングPC。グラフィックボードはGeForce RTX 5080を搭載し、メモリは64GBのDDR5(32GB x2)で構成される。通常価格826,800円が83,000円オフの743,800円（税抜）で、送料無料だ。

「ZEFT Z56E」も魅力的だ。OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはintel Core i7-14700Fを採用したゲーミングPC。グラフィックボードはGeforce RTX5070を搭載し、メモリは32GBのDDR5(16GB x2)で構成される。通常価格394,800円が28,000円オフの366,800円（税抜）となっている。

また、「SR-ar9-9360D/S9」はAMD Ryzen9 9950Xプロセッサを搭載したモデル。このPCは通常価格257,800円が13,000円オフの244,800円（税抜）で提供される。

セールの詳細やその他の商品については、専用のセールページを確認することができる。24時間限定の特別セールをお見逃しなく︕