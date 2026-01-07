最大8万5000円オフ！ パソコンショップSEVENの1月11日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月11日に『2026/1/11 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大85,000円オフで購入可能になる。

「ZEFT R61AW」は、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはAMD Ryzen9 9950X3Dを採用したハイエンドゲーミングPC。グラフィックボードはGeForce RTX 5080を搭載し、メモリは64GBのDDR5(32GB x2)で構成される。通常価格784,800円が85,000円オフの699,800円（税抜）で、送料無料だ。

また、「ZEFT R61GL」はAMD Ryzen7 9800X3Dプロセッサを基に、Geforce RTX5070のグラフィック性能を備えたモデル。このPCは通常価格446,800円が47,000円オフの399,800円（税抜）で提供される。

「SR-ar5-5580H/S9」も魅力的だ。AMD Ryzen5 8600Gを搭載したこのモデルは、通常226,800円のところ3,000円オフの223,800円（税抜）となっている。

セールの詳細やその他の商品については、専用のセールページを確認することができる。24時間限定の特別セールをお見逃しなく︕