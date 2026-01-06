RTX 5090×AMD Ryzen 9 9950X搭載PCが14万円オフ、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENにて、1月10日に『2026/1/10 24時間限定セール』が実施される。この特別なセールでは、最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大142,000円オフになるという。

セールの目玉商品は、圧倒的なパフォーマンスを誇る「ZEFT R60V」だ。搭載するプロセッサーはAMD Ryzen 9 9950Xで、グラフィックボードにはGeForce RTX 5090を採用している。メモリは128GB DDR5(32GB x4)、ストレージは2000GB SSDに加え、2TB HDDを備える。静音性に優れた「be quiet！ SILENT BASE 802 Black」ケースを使用し、1300Wの80Plus platinum電源を搭載している。通常価格は1,378,800円（税抜）であり、142,000円オフの特価1,236,800円（税抜）で提供される。

さらに、「ZEFT R66C」と「ZEFT R62H」も大幅割引で販売される。「ZEFT R66C」は、AMD Ryzen 5 8500GプロセッサーとGeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載し、特価293,800円（税抜）で提供される。一方、「ZEFT R62H」はAMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070XTが魅力で、特価449,800円（税抜）となっている。他にも全10商品がセール対象としており、どの製品も送料無料で購入可能だ。

この24時間限定セールの詳細は、特設ページで確認できる。