JAPANNEXT、4Kを超える「4K Plus」対応28.2インチモニターを3万円台で発売

JAPANNEXTは1月15日、28.2インチのIPSパネル搭載液晶モニター「JN-282Ei4KP」をECサイト限定で33,980円（直販価格:税込）にて発売すると発表した。

「JN-282Ei4KP」は、これまでの4K解像度を超える広い作業領域を提供する4K Plus解像度（3840x2560ピクセル）を持つ。本製品は表計算ソフトの快適な利用や、多数のウィンドウを同時に開く作業効率を高め、3:2のアスペクト比により少ないスクロールで効率の良い作業をサポートする。178度の広視野角を持つIPSパネルは、色やコントラストに変化を与えず、自然な色彩を実現するという。

HDR（ハイダイナミックレンジ）対応によって、映像の明暗を鮮やかに描画し、ブルーレイディスクやVOD視聴、そしてゲーム体験をより迫力あるものとする。さらに、「PBP（Picture by Picture）」と「PIP（Picture in Picture）」モードに対応し、同時に複数の映像を表示することが可能だ。多様なインターフェースによる機器の接続や、長時間使用時の疲労軽減をも考慮した仕様が施されている。

目に優しいフリッカーフリー技術やブルーライト軽減モードを搭載したこのモニターは、さまざまな作業用途に適している。VESAマウント対応により、オプションでモニターアームを使用することも可能で、縦置きもサポートする。2年間の保証付きで、安心して利用できる製品である。