JAPANNEXT、4Kを超える「4K Plus」対応28.2インチモニターを3万円台で発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは1月15日、28.2インチのIPSパネル搭載液晶モニター「JN-282Ei4KP」をECサイト限定で33,980円（直販価格:税込）にて発売すると発表した。

　「JN-282Ei4KP」は、これまでの4K解像度を超える広い作業領域を提供する4K Plus解像度（3840x2560ピクセル）を持つ。本製品は表計算ソフトの快適な利用や、多数のウィンドウを同時に開く作業効率を高め、3:2のアスペクト比により少ないスクロールで効率の良い作業をサポートする。178度の広視野角を持つIPSパネルは、色やコントラストに変化を与えず、自然な色彩を実現するという。

　HDR（ハイダイナミックレンジ）対応によって、映像の明暗を鮮やかに描画し、ブルーレイディスクやVOD視聴、そしてゲーム体験をより迫力あるものとする。さらに、「PBP（Picture by Picture）」と「PIP（Picture in Picture）」モードに対応し、同時に複数の映像を表示することが可能だ。多様なインターフェースによる機器の接続や、長時間使用時の疲労軽減をも考慮した仕様が施されている。

　目に優しいフリッカーフリー技術やブルーライト軽減モードを搭載したこのモニターは、さまざまな作業用途に適している。VESAマウント対応により、オプションでモニターアームを使用することも可能で、縦置きもサポートする。2年間の保証付きで、安心して利用できる製品である。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月