最新RTX 5080搭載ゲーミングPCが値下げ、セブンアールジャパンの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、12月27日に『2025/12/27 24時間限定セール』を開催する。ゲーミングPCやデスクトップPCが最大92,000円オフになるという魅力的な内容となっている。

セブンアールジャパンが提供するセールでは、特に注目すべきは最新スペックが詰まった「ZEFT Z55XO」だ。このモデルはintel Core Ultra9-285KプロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、ストレージは2000GB SSDと2TB HDDの二重構成であるにもかかわらず、通常価格929,800円から92,000円引きの837,800円（税抜）で入手可能だ。

他にも、手頃な価格でハイパフォーマンスを体験できる「ZEFT Z55WR」は、通常468,800円のところ、49,000円オフの419,800円（税抜）で購入可能。このモデルはintel Core i7-14700FとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、ゲームからクリエイティブな作業まで幅広く活用できる。さらにAMD Ryzen 9 9950Xを搭載した「ZEFT R60IT」も52,000円オフの497,800円（税抜）にて提供され、高い処理能力を求めるユーザーには最適である。

セールは12月27日0:00から23:59までの1日限りのイベントとなっており、全10商品がセール対象となる。購入はパソコンショップSEVENの特設ページから可能だ。高性能PCをお得に手に入れるチャンスを逃さないよう、今回のセールは特におすすめの機会である。