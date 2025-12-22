最新Ryzen＆RTX搭載PCが大幅値引き、セブンアールジャパンが1日限りのセール

セブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」では、12月23日の24時間限定セールを開催する。セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大90,000円引きになる特別な機会を提供する。

セールの目玉商品「ZEFT R61AM」は、AMD Ryzen 9 9950X3Dを搭載し、128GBのメモリと合計4000GBのストレージ容量を持つ高性能ゲーミングPCだ。通常価格869,800円(税抜)から90,000円オフの779,800円(税抜)で提供される。また、「ZEFT Z55GE」はIntel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070 Tiを備えたモデルで、通常価格459,800円(税抜)から44,000円オフの415,800円(税抜)となる。

セブンアールジャパンは「ZEFT Z58W」というさらにコストパフォーマンスの高いモデルも用意している。このモデルはGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、347,800円(税抜)で提供される。このセールは、セブンアールジャパンウェブサイトの特設ページで行われ、送料無料が適用される。

セールの対象商品は全10商品。詳細や購入方法については、セブンアールジャパンの公式サイトから確認することが可能だ。この機会を逃さず、高性能な最新PCを手に入れよう。