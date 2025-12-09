公式サイトより引用

新しいサービスが登場すると、賛否が生まれやすいものだ。

JR東日本とPASMOが主導するQRコード決済サービス「teppay」も例外ではなく、リリースを楽しみにする声も多い一方で、「Suicaと残高が共通でないのは不便」「乗り換える必要性がない」といった意見もネット上では散見される。

しかしすでに発表されているteppayの機能を紐解いていけば、これまでのQRコード決済サービスにはなかった“可能性”が数多く隠れていることもわかる。

追加アプリ不要。モバイルSuica／PASMOのままコード決済ができる

キャッシュレスが広がったとはいえ、新しいアプリのダウンロードや登録は面倒に感じる人も多いと思う。ところが、teppayは「モバイルSuica」「モバイルPASMO」を使っている人なら、そのアプリをアップデートするだけで、コード決済機能が利用可能になる。

2万円の壁を突破。高額決済でも使える

交通系ICの長年の弱点といえば、残高上限2万円。この金額、鉄道の乗り降りだけに使うなら必要十分だが、多くの量販店で「交通系IC」が決済手段のひとつとなったいまでは、頼りない金額だ。

teppayならこの制限を超えた高額決済が可能になる。Suica／PASMOとteppayの残高が分かれている点は評価が分かれるところだが、同一アプリ内で、ワンタップで切り替えられるとすれば、それほど大きな手間に感じない人も多いのではないだろうか。見方を変えれば、ひとつのアプリに、複数の機能がまとまっていると考えることもできる。

ビューカードとの連携で、チャージ不要に

JR東日本グループのビューカードが発行する「ビューカード」を紐づければ、チャージ作業は不要になる。

teppay残高を送る／受け取る

teppayユーザー同士なら、Suica、PASMOの垣根を超えて、teppay残高を送る／受け取ることができる。受け取ったteppay残高は、そのまま買い物などで利用できるだけでなく、交通系IC残高へのチャージや、モバイルSuica／モバイルPASMO定期券などの購入に利用できる。これは、交通系ICと密接につながったサービスならではの強みだ。