RGBで光る“映える”デスクに。パソコン工房、収納力も備えたゲーミングモニタースタンド

パソコン工房・グッドウィルを展開するユニットコムは、12月5日から新たに『ゲーミングモニタースタンド』をパソコン工房の公式WEBサイトにて販売開始すると発表した。このスタイリッシュなスタンドは、価格6,980円で、デスク周りの整理整頓に優れた機能を提供する。

このゲーミングモニタースタンドは、モニターアームが無くてもモニターの高さを確保できる設計となっている。サイズはおよそ幅800×奥行231×高さ102mmで、13インチから32インチのモニターに対応し、10kgまでの荷重に耐える。さらに、モニター台の下にはキーボードなどの周辺機器を収納可能で、限られたデスクスペースを有効に活用することができる。

スタンドのサイドにはRGBマルチカラー機能を備えており、専用ソフトウェアを使用せずにボタン操作でカラーを簡単に変更できるという。固定のカラー8色に加え、レインボーグラデーションやブリージングなどの照明モードも選択可能で、自分好みのデスク環境をカスタマイズすることができる。

この製品は、デスク上のスペースを広く保ちながら、視覚的な楽しみを加えることができるアイテム。USB端子や変換ケーブルが同梱されており、簡単にセットアップが可能だ。興味のある人はパソコン工房公式WEBサイトにアクセスし、ぜひその詳細を確認してみよう。