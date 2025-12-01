アップグレードでお得に！ iiyama PC対象フェアで最大8,000円還元

ユニットコムが、「冬の超お得アップグレード 還元フェア」を12月2日から12月17日までの期間限定で開催する。このフェアでは、対象iiyama PCを購入し、アップグレードや指定周辺機器を同時購入すると、最大8,000円分相当の還元を受けることができるという。

「冬の超お得アップグレード 還元フェア」では、iiyama PCの購入時に指定のアップグレードパーツや周辺機器を追加することで、購入金額に応じた還元額が設定される。基本構成からのアップグレードでは最大2点、周辺機器の同時購入では最大1点、そしてソフトウェアのアップグレードでは最大1点までが還元の対象となっており、それぞれの点数に対して2,000円分相当が還元される。

対象となるパソコンは、iiyamaの最新モデルやゲーミングPC、スタイルやセンセーションモデルなど多彩なラインナップで、購入者は自分のニーズに応じて柔軟に選べる。キャンペーンの還元は、店舗においては「当社商品券」、WEB通販では「パソコン工房ポイント」として行われるため、購入先によって異なる点に注意が必要だ。

さらに、パソコン工房では「最大2万円分還元 超還元プログラム」も同時進行中で、指定保証サービスへの加入を条件に、最大2万円分相当の還元が受けられるという。