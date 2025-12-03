AMD Ryzen 7 7800X3D×RTX 5070 Ti構成が値下げ。パソコン工房が冬の大型セール開始

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、現在パソコン工房WEBサイトで、セール対象BTOパソコンが最大110,000円引きとなる『冬のボーナスセール』を12月23日まで展開中だ。セール期間は12月2日から12月23日16時59分までとなっており、この機会を利用してお得に購入が可能。

対象モデルには、GeForce RTX 50シリーズ搭載のゲーミングPCや、スペースを効率的に利用できるクリエイター向けミニタワーPC、大画面の18型WQXGA液晶を持つノートパソコンが含まれている。これらは全てBTO(Build to Order＝受注後生産方式)対応で、必要に応じてカスタマイズが可能だ。

注目のモデルとしては、通常価格339,700円の「LEVEL-R7B6-LCR78D-UKX」が、セール価格329,700円で提供されている。このミドルタワーPCは、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、ゲーマーやクリエイターに最適な高性能を誇る。さらに、「SENSE-M3A6-LCR98D-SSX」は通常価格289,800円のところ、セール価格269,800円になっている。

また、18型のWQXGAノートPC「LEVEL-18WG191-U9-XKRX」は、セール価格544,800円で、最新のインテル Core Ultra 9 プロセッサー275HXを装備し、優れた視覚体験を提供するとしている。これらの商品の詳細や購入は、パソコン工房のオンラインストアで確認できる。

さらに、パソコン工房WEB会員およびビジネス優待会員は、日本全国どこでも送料無料の特典がある。ただし、アウトレットや中古パソコンは対象外となるため、注意が必要だ。