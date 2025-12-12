最新ゲーミングPCが“周年価格”に！ パソコン工房町田店で4周年セール開始

ユニットコムが運営するパソコン専門店「パソコン工房 町田店」が、オープン4周年を迎えることを記念して、12月13日から12月19日までの間「町田店 オープン4周年記念セール」を開催する。セールでは、人気のゲーミングPCやノートPC、PCパーツや周辺機器などが記念プライスで提供されるという。

オープンしたのが2021年12月11日である町田店は、2025年の全面改装以降も進化を続け、現代のニーズに応える多彩な製品ラインアップを持つ。この度の記念セールには、著名インフルエンサーとのコラボPC「LEVEL∞」、初めてのゲーミングPCに最適な「LEVELθ」、カスタマイズ可能な「iiyama PC」など、選択肢が豊富である。さらに、法人向けのスリムPCや、NPU AIエンジンやマルチモニタ対応モデルも用意され、業務用PCの買い替え・まとめ買い相談も可能だ。

また、近隣の「パソコン工房 八王子店」でも同時協賛セールを実施する。八王子店では、町田店とは異なる商品内容でのお得なセールが展開される予定で、詳細は公式ページで公開される。

共に活発なイベント期間を迎える町田店・八王子店の魅力に是非足を運んでみてはいかがだろうか。