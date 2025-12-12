パソコン工房が年末セール開始！ 最大8,000円還元＆即納PCが大特価に

ユニットコムは12月13日から19日まで、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて「超 歳末怒涛の大売出し」を開催する。このセールでは、即納可能なオススメパソコンやPCパーツのセール商品などを提供する。さらに、最新のWindows 11搭載パソコンの乗り換え応援フェアも同時に実施中だ。

「超 歳末怒涛の大売出し」では、パソコン工房全店舗で『オススメ即納パソコン』や『日替わりセール商品』を大特価で提供する。加えて、eスポーツプロプレイヤーとのコラボPC「LEVEL∞」や、カラーバリエーション豊富な「LEVELθ」、高品質なカスタムPC「iiyama PC」など、多彩な選択肢を揃えている。これらの製品はアップグレードや出張設定サービスも利用可能で、店頭スタッフによるアドバイスも受けられるという。

また、「Windows 11 全力乗換応援フェア」と称したキャンペーンも実施中で、Windows 10からの乗り換えを促進する。最新OSのセキュリティと機能を安心して体験できるよう、下取りサービスや無料診断、様々な還元プランを提供している。パソコン工房では最大48回までの分割支払い手数料を無料としており、手軽に新しいPCを購入できる。

加えて、「冬の超お得アップグレード還元フェア」により、対象のiiyama PCや周辺機器の購入で最大8,000円分相当の還元を受けられる。この機会にPCの性能を向上させる絶好のチャンスとなるだろう。また法人向けにも、業務PCの買い替えやまとめ買いの相談を全国の店舗で承っている。