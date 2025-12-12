最大20％OFFの「スーパー中古の日」開幕！ 年末年始にPCを買う絶好のチャンス

ユニットコムが運営する全国のパソコン工房・グッドウィルにて、会員限定の期間限定イベント『スーパー中古の日』が開催される。開催期間は12月13日から2026年1月12日までで、特に年末年始は7日間連続開催される。

『スーパー中古の日』は、対象中古商品の購入価格が最大20％OFFになる他、指定商品の買取価格が最終査定額より最大15％UPするという大幅な割引キャンペーンだ。この機会に年末年始に合わせてお得に買い物を楽しんでほしいという願いが込められている。

購入する際には、パソコン工房会員への登録が必要となるが、特典として「超還元プログラム」にて最大8,000円相当の還元も併用可能だ。対象商品の購入で、実際の支払い額がさらにお得になる。

一方、買取では、対象としてWindows 11搭載、Core i5以上のCPUや高性能なグラフィックカードを搭載したゲーミングPCやWindowsノートPC、各種自作PCパーツが挙げられており、最終査定額より15％の上乗せが可能だ。その他のPCやスマートフォンも条件付きで買取価格がアップし、詳細条件は店頭で確認できる。

イベントに関する詳しい情報や、店舗の詳細、購入および買取の条件については、パソコン工房の公式ウェブサイトでも確認ができる。特に遠方の人や忙しい人には「宅配買取」も行っており、便利に利用できる。