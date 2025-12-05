デスク下が一瞬でスッキリ。パソコン工房「ケーブルオーガナイザー」販売開始

ユニットコムは12月5日より、パソコン工房ウェブサイトにて『ケーブルオーガナイザー』の販売を開始すると発表した。商品の特徴には、デスク下に散らばった電源タップや配線ケーブルを一箇所にまとめて美しく整理できる機能性が含まれている。価格は1,480円だ。

パソコン工房の『ケーブルオーガナイザー』は、高さ198mm、幅402mm、奥行117mmというコンパクトサイズで、最大耐荷重は5kgまで対応している。設置はクランプ式となっており、デスクの厚みが5mmから50mmまでの範囲であれば簡単に取り付けができる。組立工具が付属するため、手軽に始められるとしている。

この製品は、日々のデスクワークをより快適にするためのアイテムとして注目されている。多くのケーブルをデスク下で統一的に管理することで、作業環境が整い、見た目にもすっきりとした空間を実現できる。また、組立工具も付属されているため、組立も簡単に行える。

『ケーブルオーガナイザー』はパソコン工房のWEBサイトから購入可能で、商品に関する詳細は特集ページでも確認できる。手頃な価格で販売されるこの製品は、家庭やオフィスのデスクを整理したい人々にとって最適な選択肢となるだろう。