にぶちゃんねる10万人達成記念！ 限定壁紙＆5,000円OFFクーポン配布スタート

ユニットコムは11月28日、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、人気YouTubeチャンネル「にぶちゃんねる」の登録者数10万人達成を記念して、特別なWEBクーポンを発行すると発表した。クーポンは「にぶちゃんねる」おすすめモデルの購入に際し、12月11日14:59まで利用可能だ。

「にぶちゃんねる」の登録者数10万人達成を祝し、ユニットコムは特別価格で人気モデルのゲーミングPCを提供する。クーポンコード「nibu100K」を利用することで、これらのPCを5,000円引きで購入できる。これは、パソコン工房のWEB会員またはビジネス優待会員に登録している顧客限定のものだ。

購入特典として、にぶちゃんねるオリジナル壁紙もプレゼントとして提供される。この特典は、特設ページから指定されたパソコンを購入することで入手可能だ。壁紙は無料でダウンロードでき、ユーザーだけの特別なカスタマイズを楽しむことができる。

提供されるPCはBTO対応ビルドで、以下のモデルが含まれる。最上位モデルの「LEVEL-R789-LC265K-UKX-nibu」は394,700円で、プロセッサーにインテル Core Ultra 7を搭載する。また、「LEVEL-R7B8-LCR97X-RRX-nibu」は264,800円でAMD Ryzen 7 9700Xを使用し、「LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX-nibu」は194,800円の価格設定でAMD Ryzen AI 7 350を搭載する。

これらすべてのモデルは、ゲーマーやクリエイター向けに高性能なカスタマイズができるのが特徴だ。特にグリーン購入法適合商品としても選ぶことができるため、環境に配慮した選択肢としても注目である。