パソコン工房で「超ボーナスセール」開幕！ 最新Windows 11 PCが最大10万円還元

ユニットコムが運営するパソコン工房・グッドウィル全店で「超 ボーナスセール」が11月29日からスタートする。このセールでは、「オススメ即納パソコン」や「PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品」が多数用意されており、お得な買い物のチャンスだ。期間は12月12日までで、各店舗での対応となる。

今回のセールの目玉は、eスポーツプロプレイヤーやインフルエンサーとのコラボによるゲーミングPC「LEVEL∞」、初めてのゲーミングPCに最適な「LEVELθ」、カスタマイズ可能なBTOパソコン「iiyama PC」など、多様なラインナップの提供にある。いずれも最新のWindows 11を搭載しており、安全で快適なパソコン環境を実現する。特に注目すべきは、Windows 10のサポート終了に伴う「Windows 11 全力乗換応援フェア」だ。このフェアでは、買い替えやアップグレードを考慮した各種サービスの提供が行われる。

全国のパソコン工房では、分割支払い手数料が無料のショッピングローンを最長48回まで利用可能とし、経済的な支払いが計画的にできるのも嬉しいニュースだ。また、「冬のボーナス 超 還元フェア」では、対象パソコンの購入で最大10万円分相当の還元が受けられるキャンペーンも同時開催中だ。

法人向けのまとめ買いや業務PCの買い替え、買取（下取り）の相談も承っており、ビジネスニーズに応じたプランの提案が可能だ。この機会にぜひ、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗を訪れ、スタッフと相談しながら最適な製品を選んでほしい。