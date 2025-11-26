注目の新コード決済「teppay（テッペイ）」って、どんなサービス？

プレスリリースより

teppay、2026年秋にスタート

東日本旅客鉄道（JR東日本）とパスモ、PASMO協議会は、モバイルSuicaとモバイルPASMOを基盤にした新たなコード決済サービス 「teppay（テッペイ）」を発表した。

突如あらわれた新たなコード決済の選択肢、teppay。どのようなサービスなのか、公式の発表内容を元に紹介していく。

まずteppayは、2026年秋にモバイルSuicaで先行提供し、2027年春にはモバイルPASMOにも拡大される予定だ。

利用にあたって、新たなアプリをインストールする必要はない。ユーザーは、既存のモバイルSuica／モバイルPASMOをアップデートするだけで、teppayが利用可能になる。

個人間送金、オンライン決済にも対応

ではteppayを使うことで、何ができるのか。

teppayには、店頭でのコード決済だけでなく、オンライン決済や、ユーザー間での残高の送受信といった機能も盛り込まれている。

残高は交通系ICの残高とは別に「teppay残高」として扱われるため、交通系ICの残高に影響を受けずに買い物ができる。またユニークな機能としては、JR東日本グループのビューカードが発行する「ビューカード」を連携した場合、“チャージなし”での決済が可能だ。

利用できる店舗は、teppay対応店に加え、Smart Code（※）加盟店を含む全国160万箇所以上と広い。一方で、Suica／PASMOが使える店と、teppayが使える店は必ずしも一致しない点は覚えておきたい。

ポイントシステムも用意。決済時に「teppayポイント」が付与される。

オンライン利用時は、アプリ内で「teppay JCBプリカ」を発行する仕様。インターネット通販のほか、飲食店のモバイルオーダーなどにも利用できるようになる見込みだ。

加盟店の募集は2026年夏頃に開始予定しているという。