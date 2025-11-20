マウスのボーナスSALE、今年は“堅牢ノートと光るゲーミングPC”が主役

マウスコンピューターは11月21日から12月31日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune：Garage大阪で「冬のボーナスSALE」を開催する。このセールでは、おすすめ商品を特別価格で販売する予定だ。

目玉商品の一つは、14型ノートパソコン「mouse A4-A5U01SR-B/EX」だ。このモデルは、軍用規格のMIL-STD-810Hに対応し、高い堅牢性を誇る。画面は最大180度開閉可能で、様々なシーンで使い勝手が良い。このモデルは、店頭価格89,800円で提供される。

また、ゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」も注目の商品だ。このモデルには6基のRGBケースファンが採用され、冷却性能に優れている。さらに、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属しており、ユーザーに特別なゲーム体験を提供する。店頭価格は174,900円。

セールは数量限定のため、興味のある人は早めに店舗へ足を運ぶことをお勧めする。詳しい情報は、ダイレクトショップホームページとセールウェブサイトで確認できる。