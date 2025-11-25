17万円台でAMD Ryzen 7×RTX 5060搭載！ NEXTGEARが高コスパ新モデル投入

マウスコンピューターは11月25日、ゲーミングパソコンブランド「NEXTGEAR」から、最新のAMD Ryzen 7 255プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060/5050 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR J6」を販売開始すると発表した。価格は「NEXTGEAR J6-A7G60WT-B」が179,800円からとなる。

NEXTGEAR J6は、従来製品から大幅に性能を強化した。特に、AMD Ryzen 7 255プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUの組み合わせは、さまざまなゲームタイトルで高フレームレートを実現する。また、Wi-Fi 7対応によりオンライン対戦やライブ配信時の通信環境も向上しているという。メモリは最大64GBまで拡張可能で、ゲーム配信や動画編集などのクリエイティブな作業にも対応する。

「NEXTGEAR J6-A7G60WT-B」は、16GBのメモリと500GBのM.2 NVMe SSDを標準装備しており、快適な動作を提供する。