マウスコンピューター、新AIノートPCを一挙公開！ AMD Ryzen AI搭載モデルが「Advancing AI 2025」でお披露目

マウスコンピューターは、12月3日にANAインターコンチネンタルホテル東京で開催される「Advancing AI 2025 Japan」に出展する。このイベントはAMDが主催し、入場無料だが事前登録制となっている。

マウスコンピューターは、最新のAMD Ryzen AIプロセッサを搭載した高性能ノートパソコンを展示予定だ。代表機種として、15.3型の「mouse B5-A7A01SR-A」、14型の「DAIV Z4-A9A01SR-B」および15.3型の「DAIV S5-A7G60SR-A」がある。これらの製品は、画像編集などのクリエイティブ用途を視野に入れた設計が施されている。

さらに、「DAIV S5-A7G60SR-A」はNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用し、プロフェッショナルなクリエイターにも対応できる性能を備えている。いずれの製品もOSはWindows 11 Homeを採用し、AMDの最新AIプロセッサにより、迅速で効率的な作業環境を提供する。

このイベントに関する情報や詳細は、公式イベントページにて確認できる。気になる人はこの機会に足を運んで、最新のテクノロジーを体験してほしい。