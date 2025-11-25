マウスコンピューター、Amazonブラックフライデーで高性能ゲーミングPCが特価に

マウスコンピューターは、11月24日から12月1日までの期間限定でAmazonが開催中の「ブラックフライデー」に参加し、人気のデスクトップPCおよび液晶ディスプレイをお得な価格で提供する。

セール対象製品としては、高性能なゲーミングデスクトップパソコン「G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ」が注目される。これは、最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiグラフィックスを搭載し、ゲームプレイから配信までスムーズに対応するスペックを備えている。32GBの大容量メモリと1TBのM.2 SSDにより、迅速なデータ処理と十分なストレージ容量を提供する。このモデルは、374,800円で購入可能であり、3年間のセンドバック修理保証および24時間365日の国内電話サポートも含まれている。

また、快適な視覚体験を提供する「XUB2493HS-B6A」ディスプレイもラインナップ。23.8型のIPS方式パネルを採用し、0.5msの高速応答速度や100Hzのリフレッシュレートにより、滑らかな映像を楽しめるという。3辺フレームレスフラットデザインを採用しており、視線移動の違和感を軽減。このディスプレイは13,800円で、昇降、チルト、ピボット、スウィーベルの各機能を備えている。

これらの製品は、Amazonの販売ページから直接購入が可能であり、期間限定の特別価格をお見逃しなく。