2025年のボジョレー・ヌーヴォー解禁　「量より質」の年

イオン／イオンリカー プレスリリースより

11月20日、ボジョレー・ヌーヴォー解禁

今年もボジョレー・ヌーヴォーの季節がやってきた。

ボジョレー・ヌーヴォーの販売解禁日・11月第3木曜日となる11月20日、国内の小売各社が2025年産ボジョレー・ヌーヴォーの販売を一斉に開始した。

イオンでも、全国約4000の店舗と公式通販サイトを通じて、2025年産ボジョレー・ヌーヴォーの販売を開始。公式コンクール「トロフェ・ボージョレ・ヌーヴォー」では、金賞を受賞した「ラ・ローズ・ナカラボージョレ・ヌーヴォー・ロゼ」、銀賞を受賞した「カーヴ・デュ・シャトー・デ・ロージュ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー ノンフィルター」などをはじめとした、多彩なラインアップを揃える。

2025年のボジョレー・ヌーヴォーについて、イオンでは「量より質」と形容。「夏の高温と適度な 降雨が育んだ、深みと調和により、豊かな果実味と酸のバランス、しなやかな口当たり、奥行きのある味わいが特徴」と、その完成度について述べた。

品質訴求型の定番カテゴリー商品として、進化が続くボジョレー・ヌーヴォー。小売各社にとっては、年末商戦に向けた有力商材のひとつとなりそうだ。