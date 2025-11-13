このページの本文へ

JR東日本「何らかの形でお客様に参画していただくことも検討」

Suicaペンギン卒業　次期キャラどうなる？ ──JR東は原案募集も検討

2025年11月13日 08時00分更新

文● 貝塚／ASCII

Suicaが来年リニューアル。最大30万円のチャージに対応し、アプリにはコード決済サービスも組み込まれる

来年、Suicaが大幅リニューアル

　JR東日本が発行する交通系ICカード「Suica」が、2026年秋に大幅リニューアルする。

　その一環として、長年親しまれてきた「Suicaのペンギン」が卒業することも明らかとなった。インターネット上では長年親しんだペンギンとの別れを惜しむ声も多く見られる。

　そして、ここで気になるのは“次なるキャラクター”がどうなるのかだ。この点について、JR東日本では次のようなコメントを発表している。

　新たなイメージキャラクターには、お客様の生活と幅広い接点を持つ、進化するSuicaのイメージを担っていただきます。新キャラクターの原案的なアイデアなど、誕生プロセスにおいて、何らかの形でお客様に参画していただくことも検討しています。

　コメントは、新キャラクターに「Suicaの進化の象徴」としての役割が与えられること、そして何らかの形で、ユーザーが誕生プロセスに関わる可能性を示唆している。

　次期キャラクターがSuicaの進化をどのように表現し、新たなブランドイメージを作り上げていくのか。これ以上の詳細はまだ明らかになっていないが、JR東日本では「具体的な募集方法や内容、選定方法などは決まり次第お知らせする」と案内している。続報が待たれる。

