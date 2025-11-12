セガ、初任給33万円に引き上げ　給与水準を改定

ゲーム大手のセガは、2026年4月から日本法人の正社員給与を改定し、初任給を引き上げる。

具体的には、2026年4月1日から基本給を平均約10％引き上げ、賞与の一部を組み込むなど報酬制度を見直す。この改定により、大卒初任給は30万円から33万円に上がる。