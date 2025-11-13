AMD Ryzen 7 9700X×RTX 5060 Ti搭載機も特価！ ハイスペックPCが一斉値下げ中

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月13日に『2025/11/13 24時間限定セール』を開催する。セールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大67,000円オフとなる魅力的な価格で提供される。セール期間は11月13日0:00から23:59までの一日限りだ。

目玉商品として注目されるのが、ZEFT Z55BJ。こちらはMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra7-265プロセッサ、GeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載したミドルタワー型のゲーミングPCだ。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDという大容量を備えている。通常価格566,800円(税抜)から67,000円オフの特価499,800円(税抜)で提供され、送料無料となる。

他に目を引く製品としては、AMD Ryzen 7 9700Xを搭載したZEFT R64Jや、RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボード搭載のZEFT Z58Oなどがあり、これらも大幅な値引き価格で購入可能だ。ZEFT R64Jは特価378,800円(税抜)、ZEFT Z58Oは特価226,800円(税抜)で登場する。

これらのゲーミングPCはすべて送料無料で、性能を求めるゲーマーにとっては絶好の機会だ。リンクを参照し、詳細を確認してアイテムをゲットしよう。

特設セールページも公開されており、すべてのセール対象商品をチェックすることができる。