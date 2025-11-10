LEVEL∞ ゲーミングPCが5,000円OFF｜RIDDLE APEXコラボキャンペーン開催【ユニットコム】

ユニットコム、「LEVEL∞」×RIDDLE APEX部門 応援キャンペーンを開催中！5,000円OFFクーポン配布

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、ゲーミングブランド「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」シリーズより、プロゲーミングチーム「RIDDLE」APEX部門を応援する特別キャンペーンを開始した。

キャンペーン期間は11月10日から11月27日14:59まで。この期間中、対象のゲーミングPCに使える5,000円OFFのWEBクーポンコードが配布されている。

高性能ゲーミングPCが勢揃い – Core UltraやRyzen搭載モデルもラインアップ

「LEVEL∞」コラボゲーミングPCは、eスポーツプレイヤーやストリーマーも満足できるハイスペック構成が魅力だ。

ラインアップには、Intel Core Ultra 5やAMD Ryzen 7 9700Xを搭載した最新モデルを用意。さらに、DDR5メモリや高速NVMe対応M.2 SSDを採用し、ロード時間の短縮やスムーズなゲームプレイを実現している。

クーポンコード「RIDDLE1110」で5,000円OFF！最大5台まで値引き可能

今回のキャンペーンでは、WEBクーポンコード「RIDDLE1110」を利用することで、対象のゲーミングPCが5,000円割引になる。

利用にはユニットコムWEB会員またはビジネス優待会員への登録が必要で、1回限りの使用となる。

他クーポンとの併用はできないが、最大5台まで値引きが適用されるため、複数台の購入を検討しているユーザーにとっても見逃せないチャンスだ。

「RIDDLE」ファン必見！プロチームを支えるハードウェアを手に入れよう

RIDDLEは、APEX LEGENDSやFortniteなどで国内外に実績を持つ日本有数のプロゲーミングチーム。

今回のコラボキャンペーンは、RIDDLEファンや競技ゲーマーにとって、チームを支える高性能PCをお得に入手できる絶好の機会となっている。

トッププレイヤーたちのパフォーマンスを支えるマシンを、この機会にぜひチェックしてみよう。