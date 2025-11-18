RTX 5070 Ti Laptop GPU搭載モデル登場｜300Hz＋Core Ultra 7の16型ゲーミングノートが発売

GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU搭載の16型ゲーミングノートが発売

パソコン工房・グッドウィルを展開するユニットコムは、iiyama PCのゲーミングブランド「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUと最大300Hz対応ディスプレイを搭載した16型ゲーミングノートPCを、11月14日に発売した。

NVIDIA Blackwell世代GPUと300Hzディスプレイによる高い描画性能

本モデルは、ゲームユーザーが求める描画性能と応答性を重視して設計されている。採用されているGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUはNVIDIA Blackwellアーキテクチャをベースにしており、AI技術を活用したリアルタイムレイトレーシングに対応。12GBのGDDR7 VRAMを搭載し、高負荷時でも安定したグラフィックス処理を可能にしている。

ディスプレイは最大300HzのリフレッシュレートとNVIDIA G-SYNCに対応。画面のティアリングを抑え、eスポーツタイトルなど高速描画を求めるゲームでも視認性を確保する。解像度はWQXGA（2560×1600）で、映像表現の幅を広げている。

インテル Core Ultra 7 と Wi-Fi 7 による快適な処理環境

CPUにはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HXを採用。高いクロック性能とマルチコア構成により、ゲームプレイだけでなく、動画編集などの制作作業や複数アプリを同時に扱うマルチタスク環境でも効率的に動作する。通信面では最新規格のWi-Fi 7に対応し、オンライン対戦や動画ストリーミングも快適だ。

BTO対応で柔軟にカスタマイズ可能

本モデルはBTO方式に対応しており、用途に合わせた構成変更が可能。標準構成はWindows 11 Home、16GB DDR5メモリ、1TB NVMe SSDを搭載し、349,800円で販売される。カスタマイズオプションや購入方法の詳細は、パソコン工房の公式サイトで確認できる。