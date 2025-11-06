RTX 50シリーズ搭載PCなどが割引中！ パソコン工房「ボーナス先取りセール」開催

ユニットコムは、パソコン工房WEBサイト上で『先取りボーナスセール』を開催している。この期間限定セールは、11月18日16:59まで続けられる予定で、注目のBTOパソコンを84,800円からラインナップしている。GeForce RTX 50・40シリーズを搭載したゲーミングPCやOffice 2024付きノートパソコン、ワークステーションが含まれた多様な商品が展開され、パソコン愛好者にとって見逃せない機会となっている。

セールの対象となっているBTOパソコンの中には、特に注目すべきモデルがいくつかある。たとえば、製品名「SENSE-M3P5-R55T-EZ2X」は通常価格が89,800円であるが、セールにより84,800円で購入可能だ。AMD Ryzen 5 5500GTや1TB NVMe対応 M.2 SSDを備えたこのモデルは、手軽に高性能PCを組み立てたいユーザーに最適だ。



他にも、より高性能な「LEVEL-M8A6-R96X-SKX」は通常価格224,800円が194,800円に割引されており、AMD Ryzen 5 9600XやGeForce RTX 5060 Tiを搭載しているため、ゲームやクリエイティブ作業にも十分な性能を提供する。

また、パソコン工房では会員限定で全国送料無料サービスを実施中だ。WEB会員またはビジネス優待会員であれば、購入点数やセール品に関係なく送料無料で届けられるため、よりお得に購入できる。加えて、環境にも配慮したグリーン購入法適合商品も多数ラインナップされているのが特徴だ。ただし、アウトレットや中古パソコンは対象外となるため注意が必要。

今すぐウェブサイトを訪れて、特別セールの恩恵を受けるチャンスを逃さないようにしたいところだ。