LEVEL∞が“すずらコラボPC”を発売　先着100名にアクリルスタンドも

ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」を運営するユニットコムは11月17日、コスプレイヤー「すずら」の生誕祭を記念して、様々な特典を用意したコラボレーションキャンペーンを開始した。主な特典には5,000円OFFのWEBクーポンコードや限定サイン入り色紙が含まれる。

すずらと「LEVEL∞」のコラボレーションにより、デザイン性と高性能を兼ね備えた特別なゲーミングPCが誕生した。価格はモデルによって異なり、例えば「LEVEL-R7B6-LCR98D-TKX-SUZURA」は359,800円、「LEVEL-M88M-265F-SGX-SUZURA」は279,800円、「LEVEL-15FXA62-R7A-RKSX-SUZURA」は214,800円で販売される。それぞれのPCは、Windows 11 Home、ハイエンドプロセッサ、十分なRAM、最新型のグラフィックカードを備え、様々なカスタマイズが可能だ。

購入者には特別な特典が用意されている。先着100名は「すずらオリジナルアクリルスタンド」が手に入る。また、オリジナルシステムボイスやマウスポインターも今後提供予定だという。これらの特典は、ゲームプレイをより楽しくするだけでなく、すずらファンにとっても貴重なアイテムとなるだろう。

さらに、抽選で1名様にはすずらの直筆サイン入り色紙がプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。応募方法はX（Twitter）、Instagramでの投稿を介して行われる。日本国内に在住し本キャンペーンの募集条件を満たす者が対象だ。詳細情報は公式サイトで確認できる。