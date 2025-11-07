「初めての自作に最適！」Ryzen 5 5500GT×スリムケースで“失敗しない”組立キット登場

ユニットコムが運営するパソコン工房WEBサイトでは、11月7日から『自作PC応援 組立キット怒涛の大感謝祭』の新たなラインナップとして、スリムケースとAMD Ryzen 5 5500GTを採用した組立キットの販売を開始した。

パソコン工房では、自作パソコン初心者から上級者まで幅広く楽しめる組立キットを提供している。今回の新ラインナップには、Scythe OTTER 黒のスリムなPCケースが採用されており、コンパクトながらも高性能なAMD Ryzen 5 5500GTプロセッサを搭載することで、快適な作業やゲームプレイを実現する。

さらに、組立に不安があるユーザーには、パソコンの組立を専門スタッフが代行する「組立代行サービス」も展開中。通常価格20,000円の「組立代行＋OSインストール＋ドライバインストール」をクーポン適用時には半額の10,000円で提供してるほか、「組立代行のみ」も通常価格10,000円をクーポン利用で5,000円という手軽な価格で利用できる。

販売されている組立キットは、多様なニーズを満たすべく、他にも複数のオプションが用意されており、具体的なモデルや価格情報はパソコン工房WEBサイトで確認できる。これからの自作PCシーズンに向け、最新パーツで自分だけのPCを構築する絶好の機会である。