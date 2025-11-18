PCパーツ・中古PCが狙い目！ パソコン工房でポイント還元セール開催中

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは11月18日、パソコン工房WEBサイトにて、「怒涛のブラックフライデーWEBポイント還元祭」を12月2日まで行うことを発表した。期間中、会員ログインの上、エントリーページでエントリーすると、自作PCパーツや組立キット、周辺機器、中古PCを購入時に商品に応じたWEBポイントが還元されるという。

キャンペーン期間は11月18日から12月2日16:59までとなる。この期間中、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員にログインした上でエントリーページより手続きを済ませ、指定の対象商品を購入することで、ポイントが還元される。参加者は、商品情報ページで確認できる赤い帯のある商品を対象に選ぶことが重要となる。

ポイント還元の内訳は以下の通りだ。組立キットや中古PC、中古Mac、マウス、キーボード、PCケース、冷却関連、電源ユニット、液晶モニターおよびサプライ品には5%が還元される。また、マザーボードやメモリ、内蔵HDD、外付けHDD、ネットワーク機器は3%の還元対象だ。その他の自作PCパーツおよび周辺機器には1%が還元される。

ポイントの付与は、ご注文商品の出荷完了月の翌月20日頃という日程に設定されている。キャンペーンに関するさらに詳しい情報やエントリー手続きについてはパソコン工房のキャンペーン詳細ページを確認してほしい。