Ryzen 7 9800X3D×RTX 5090搭載ゲーミングPCが7.1万円オフ！ パソコンショップSEVENの24時間限定セールが熱い

セブンアールジャパンは、11月9日に「2025/11/9 24時間限定セール」を開催する。このセールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大71,000円オフと大変お得な内容となっている。販売期間は11月9日0:00から23:59までの24時間限定だ。

セールの主な注目商品には、「ZEFT R60R」がある。このモデルは、Windows 11 Proを搭載し、AMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、64GBのDDR5メモリ、2000GBのSSDを備えている。通常価格729,800円（税抜）から71,000円の値引きが適用され、特価658,800円（税抜）で購入可能だ。また、この価格で送料無料となる。

一方、「ZEFT Z55WM」は、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボードを搭載し、192GBのDDR5メモリ、2000GB SSDを備えている。こちらは438,800円（税抜）から43,000円オフで395,800円（税抜）に。更に「ZEFT R60IA」も、Windows 11 Homeとともに169,800円（税抜）から2,000円の値引きで167,800円（税抜）となり、いずれも送料無料である。

セール対象商品はこの他にも全10商品で、多様なニーズに応じたPCが揃っている。詳細はパソコンショップSEVENの特設セールページで確認することができる。高性能なPCをお得に手に入れられるこの機会を見逃さないようにしよう。