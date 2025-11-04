Ryzen 9モデルが1万円引き！ パソコン工房「怒涛のAMD大祭り」開催中

パソコン工房を運営するユニットコムは、最新のAMD Ryzenプロセッサー搭載ゲーミングPCをラインナップした『怒涛のAMD大祭り』を開催中だ。このセールは11月19日15時59分まで行われる。

『怒涛のAMD大祭り』では、最新のAMD RyzenプロセッサーやRadeonグラフィックスを搭載したBTOパソコンが特別価格で購入できるチャンスという。例えば、特に人気の「LEVEL-R7B6-LCR99Z-TGX」は通常価格399,800円が、セール価格389,800円で提供されている。このモデルは、AMD Ryzen 9 9950X3Dや32GBのDDR5メモリ、1TB NVMe M.2 SSDを搭載し、優れたパフォーマンスを発揮する。

その他にも、セール対象モデル「LEVEL-M8A6-LCR98D-UK1X-PALIT」は、通常価格374,800円が364,800円に。また、エントリーモデルとして、AMD Ryzen 5 7500Fを搭載した「LEVEL-M1A6-R75F-PKX」も通常価格129,800円がセール価格124,800円で購入できる。各モデルはカスタマイズが可能で、購入者のニーズに合わせて設定変更が自在に行えるという。

さらに、パソコン工房WEB会員とビジネス優待会員は、全国どこでも送料無料での配送が利用可能だ。沖縄や離島地域も含まれるため、多くの地域で活用できるサービスである。

購入を希望する場合、パソコン工房公式ウェブサイトにて商品の詳細や購入手続きを行うことができる。期間限定のキャンペーンのため、この機会に理想のゲーミングPCを手に入れよう。